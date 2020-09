Maran: “Attenzione al Crotone, le neopromosse fanno leva sull’entusiasmo” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ha parlato, dopo la pubblicazione del calendario di Serie A, Rolando Maran, tecnico del Genoa. Queste le parole rilasciate dal mister sul canali ufficiali del grifone: “Bella l’idea di esordire in casa, sarebbe un peccato qualora non fosse consentito l’accesso al pubblico – commenta -. Parlare del calendario lo trovo difficile, soprattutto in una stagione anomala come questa. Tutto dipenderà dallo stato di forma nostro della squadra che andremo via via ad affrontare”. Infine un passaggio sul Crotone, avversario all’esordio in campionato: “Dovremo fare attenzione, le neopromosse fanno leva sull’entusiasmo e su un sistema di gioco collaudato”. Foto: Twitter Genoa. L'articolo Maran: “Attenzione al Crotone, ... Leggi su alfredopedulla

