Maradona non rinuncia al suo Gimnasia: in campo nonostante i rischi per il coronavirus (Di mercoledì 2 settembre 2020) Diego Armando Maradona, evidentemente, non ne poteva più di stare chiuso in casa e ha deciso di andare contro i consigli medici ricevuti e presentarsi all'allenamento del suo Gimnasia La Plata. Seguendo ogni protocollo di sicurezza, l'ex Pibe de Oro si è fatto vedere sul terreno da gioco dei suoi e ha monitorato la seduta di squadra.Maradona: il saluto sui socialcaption id="attachment 1015839" align="alignnone" width="566" Maradona (Gimnasia La Plata Twitter)/captionnonostante il parere medico contrario ad ogni contatto, Maradona, ritenuto persona a rischio in merito al coronavirus, ha deciso lo stesso di scendere in campo per vedere i suoi ragazzi del Gimnasia. "Molto felice di essere ... Leggi su itasportpress

