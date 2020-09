Manchester United, ufficiale l’arrivo di van de Beek (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Manchester United ha ufficializzato l’arrivo di Donny van de Beek: il giocatore arriva dall’Ajax ed è costato 40 milioni Il Manchester United ha ufficializzato l’arrivo dall’Ajax di Donny van de Beek. Questo il comunicato del club inglese: «Il Manchester United è lieto di confermare l’arrivo di van de Beek dall’Ajax. Il centrocampista olandese ha firmato un contratto quinquennale con un’opzione per un ulteriore anno». Le prime parole dell’olandese: «Non posso spiegare che opportunità sia per me entrare a far di un club con una storia così incredibile. Ringrazio l’Ajax, sono cresciuto lì e avrò sempre un legame ... Leggi su calcionews24

