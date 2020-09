Mamma incinta uccisa dall’amica: voleva rubarle il figlio non ancora nato (Di mercoledì 2 settembre 2020) Terrificante notizia di cronaca: una Mamma incinta è stata uccisa dall’amica d’infanzia che voleva rubarle il figlio ancora non nato. La vita di Flavia Godinho Mafra, 24enne madre di Santa Catarina (Brasile), è stata spezzata con una violenza ed una crudeltà inaudite dall’amica d’infanzia. La giovane era incinta e prossima a partorire e l’amica l’ha … L'articolo Mamma incinta uccisa dall’amica: voleva rubarle il figlio non ancora nato NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Bomba2H : RT @andiamoviaora: #melbournelockdown Una Mamma incinta arrestata di fronte ai suoi figli e tutti i suoi dispositivi e computer sequestrati… - daniele19921 : RT @ImolaOggi: Australia, post contro il lockdown: mamma incinta ammanettata e arrestata davanti ai figli - GiovanniAlba10 : RT @andiamoviaora: #melbournelockdown Una Mamma incinta arrestata di fronte ai suoi figli e tutti i suoi dispositivi e computer sequestrati… - HornbeamJoe : RT @andiamoviaora: #melbournelockdown Una Mamma incinta arrestata di fronte ai suoi figli e tutti i suoi dispositivi e computer sequestrati… - caterinacorda1 : RT @andiamoviaora: #melbournelockdown Una Mamma incinta arrestata di fronte ai suoi figli e tutti i suoi dispositivi e computer sequestrati… -