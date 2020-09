Maltempo Veneto, violenta grandinata a Salizzole: coltivazioni distrutte nel Veronese [FOTO] (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Maltempo continua a colpire in Provincia di Verona: un’abbondante grandinata con forte vento si è registrata oggi nell’area di Salizzole (Verona). Nella frazione di Bionde la maggiore intensità dell’evento, con danni ingenti alle produzioni di tabacco e seminative. Eloquenti le immagini della gallery scorrevole in alto. Oggi la provincia di Treviso è stata quella più colpita dalle piogge. Tra i dati pluviometrici più significativi finora, segnaliamo: 35mm a Volpago del Montello, 34mm a Sernaglia della Battaglia, 33mm a Pieve di Soligo, 30mm a Vidor, 23mm a Conegliano.L'articolo Maltempo Veneto, violenta grandinata a Salizzole: coltivazioni distrutte nel ... Leggi su meteoweb.eu

emergenzavvf : #Maltempo #Veneto #31agosto, prosegue il lavoro delle squadre dei #vigilidelfuoco per mettere in sicurezza i tetti… - Adnkronos : #Maltempo, #Zaia: 'Veneto in ginocchio, presenteremo conto a Roma' - emergenzavvf : 2.500 interventi al Nord per #maltempo, 1.500 al Sud per incendi. Tra pioggia, grandine, esondazioni e trombe d’ari… - AnsaVeneto : Maltempo: pompiere 'eroe' premiato dalla città di Verona. Nuotò nell'Adige per 16 km nel tentativo di salvare perso… - pennyulisse : Campi, vigne industrie e maltempo- il #Veneto di questi giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Veneto Maltempo, Veneto ancora in ginocchio: inizia la conta dei danni Le previsioni meteo Il Gazzettino Maltempo: pompiere "eroe" premiato dalla città di Verona

(ANSA) - VENEZIA, 02 SET - Non si sente un eroe, dice di aver far fatto solo il suo lavoro Danilo Marino, il vigile del fuoco che nella notte del 30 agosto, è rimasto per ore in balia dell'Adige per t ...

Acquedotto Destra Tagliamento, il maltempo ha creato una voragine di 200 mq

Lasciati senz'acqua diverse attività produttive e circa 15mila. Dopo i lavori di ripristino, giovedì 3 settembre sarà dato avvio ai campionamenti finalizzati ad accertare l'idoneità dell'acqua a uso p ...

(ANSA) - VENEZIA, 02 SET - Non si sente un eroe, dice di aver far fatto solo il suo lavoro Danilo Marino, il vigile del fuoco che nella notte del 30 agosto, è rimasto per ore in balia dell'Adige per t ...Lasciati senz'acqua diverse attività produttive e circa 15mila. Dopo i lavori di ripristino, giovedì 3 settembre sarà dato avvio ai campionamenti finalizzati ad accertare l'idoneità dell'acqua a uso p ...