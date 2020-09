Maltempo Friuli Venezia Giulia, danneggiato l’acquedotto Destra Tagliamento: 15mila persone senza acqua potabile (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia lo scorso fine settimana ha seriamente compromesso la funzionalità dell’acquedotto Destra Tagliamento, lasciando diverse attività produttive e circa 15mila cittadini privi di acqua potabile. L’ondata di piena del torrente Comugna, da cui si rifornisce, ha quasi completamente demolito l’accesso all’opera di presa, impianto che consente la captazione delle acque, ha distrutto diverse apparecchiature e strumentazioni tecniche e creato una voragine nel terreno delle dimensioni di circa 200 metri quadrati e profonda circa 3 metri. A riferirlo è l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente a seguito del sopralluogo compiuto ... Leggi su meteoweb.eu

Lasciati senz'acqua diverse attività produttive e circa 15mila. Dopo i lavori di ripristino, giovedì 3 settembre sarà dato avvio ai campionamenti finalizzati ad accertare l'idoneità dell'acqua a uso potabile.

