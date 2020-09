Magnani: «Hellas Verona, stimolato a dare il massimo» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Giangiacomo Magnani si è presentato ai nuovi tifosi dell’Hellas Verona dopo il suo trasferimento dal Sassuolo Giangiacomo Magnani, difensore dell’Hellas Verona, si è presentato ufficialmente ai nuovi tifosi gialloblù. PRIMI GIORNI – «Sicuramente intensi, e questo aspetto non può che rendermi molto soddisfatto di quanto fatto sinora. Verona già la conosco, in virtù della precedente esperienza nella Virtus. È una città meravigliosa, alla quale sono molto affezionato». CARATTERISTICHE – «Prediligo il gioco aereo, ma non disdegno anche quello palla al piede, cercando sempre di far valere la mia fisicità con efficacia». Hellas ... Leggi su calcionews24

Questo il comunicato diramato dal Verona: "Verona- Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da U.S. Sassuolo Calcio, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di det ...

Il sito ufficiale dell'Hellas Verona annuncia l'acquisto del difensore Giangiacomo Magnani.

Questo il comunicato diramato dal Verona: "Verona- Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da U.S. Sassuolo Calcio, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di det ...Il sito ufficiale dell’Hellas Verona annuncia l’acquisto del difensore Giangiacomo Magnani. Questo il comunicato del club scaligero. «Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da ...