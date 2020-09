Mafia: Nando Dalla Chiesa, 'decoro istituzioni spesso dimenticato, visto spettacoli inverecondi' (Di mercoledì 2 settembre 2020) Palermo, 2 set. (Adnkronos) - "Oggi il decoro delle istituzioni troppo spesso sembra dimenticato. Le istituzioni non sono un giocattolo. Mio padre avrebbe sgridato, se fosse stato vivo, diversi esponenti istituzionali. E non parlo solo di politici. Quest'anno abbiamo visto tanti spettacoli inverecondi..". E' l'atto di accusa di Nando Dalla Chiesa, figlio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, alla vigilia dell'anniversario della strage di via Isidoro Carini in cui furono uccisi il padre, la giovane moglie, Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. Domani il generale , che venne ucciso il 3 settembre del 1982, verrà ricordato a Palermo con una ... Leggi su iltempo

E non parlo solo di politici. Quest'anno abbiamo visto tanti spettacoli inverecondi..". E' l'atto di accusa di Nando Dalla Chiesa, figlio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, alla vigilia ...

Mafia: strage Dalla Chiesa, a commemorazione di Palermo assenti figli Rita, Nando e Simona

Palermo, 2 set. (Adnkronos) - Non ci sarà nessuno dei tre figli, domani, a Palermo, alla commemorazione per la strage di via Isidoro Carini, a Palermo, in cui il 3 settembre del 1982 furono uccisi il ...

