Madonna, la figlia Lourdes qui era solo una bimba: eccola oggi, splendida (Di mercoledì 2 settembre 2020) Quando è nata la notizia, vista la fama delle celebre genitrice, ha fatto letteralmente il giro del Globo, ma ora Lourdes Maria Ciccone, è diventata una vera donna. Un’autentica provocatrice come la madre… Photo by – Instagram Lourdes Maria Ciccone, da bimba dolcissima a splendida 23enne E’ nata il 14 ottobre 1996 a Los Angeles, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

giuseppelamalfa : @ilmauro85 Madonna...scaricato per mi figlia, me ce so incastrato a bestia!!! Porchiddii come se piovesse... - ellcrys_ : Raga ???? Ma figuriamoci se non era uno di quelli che scrive random per vantarsi della figlia, madonna che sottone - pap1pap : @lagoldoninuda dio lama... è un mediano cazzo...UN MEDIANO e la sua caratteristica principale è la capacità di recu… - kvdrauhlena : ma voi vi immaginati ed che canzoni strappalacrime della madonna scriverà per sua figlia? ma io sto già preparando… - caesarzppli : Madonna già sta bambina deve vivere col peso di essere figlia della persona che ha reso il mondo un posto peggiore… -