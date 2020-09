Macis, per migliorare il metabolismo e proteggere il cuore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Quando si parla del Macis, si inquadra la membrana che avvolge i semi della noce moscata. Essiccata, può essere utilizzata come spezia (è molto popolare nella cucina indiana). Entrando nel vivo del suo profilo nutrizionale, troviamo diversi nutrienti preziosi. Tra questi spiccano antiossidanti come la vitamina A, cruciale per la bellezza della pelle e per la salute della vista, e la vitamina C. Degna di nota è altresì la presenza di diverse vitamine del gruppo B, in particolare riboflavina, niacina e tiamina. La loro inclusione nella dieta può rivelarsi molto utile ai fini del mantenimento dell’efficienza del metabolismo. Come evidenziato dagli esperti del gruppo Humanitas, il Macis è contraddistinto pure dalla presenza di potassio. In virtù di questa peculiarità, si ... Leggi su dilei

Metti insieme la tradizione agricola della famiglia Sardi-Giustiniani e la creatività di un giovane chef come Damiano Donati. Quello che ne viene fuori non può che essere un capolavoro, nella forma e ...

