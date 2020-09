Macfrut Digital, tutto esaurito alla 'prima' virtuale del settore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Cesena, 2 set. (Labitalia) - Tre giorni dedicati al mondo dell'ortofrutta nell'evento leader globale del settore. È Macfrut Digital, la piattaforma (Natlive) di business dedicata agli operatori dell'ortofrutta, in programma dall'8 al 10 settembre. Unico l'evento, tre la rivoluzioni in atto: la prima è di mercato, con un diverso approccio dettato dal mutato panorama internazionale; il secondo è fieristico, per la difficoltà di eventi 'fisici'; il terzo è comunicativo, con un linguaggio smart consono ai nuovi strumenti. Tre novità che il settore ha recepito tanto da fare registrare il tutto esaurito. Complessivamente, sono 530 i moduli espositivi per 400 espositori, suddivisi in 10 padiglioni. L'obiettivo di lancio (quattro mesi ... Leggi su liberoquotidiano

StraNotizie : Fiere: Macfrut Digital, tutto esaurito alla 'prima' virtuale del settore - efa_news : Verso #Macfrut Digital La piattaforma digitale della #fiera punta a raggiungere i 30mila visitatori… - ANBI_Nazionale : ????? PRESENTATA LA PARTECIPAZIONE DI @ANBI_Nazionale A macfrut_official Digital 2020 . 'Plaudiamo e convintamente pa… - Itafoodtoday : Macfrut Digital: istruzioni per l’uso - MacfrutFiera : Che cosa succederà alle Fiere? Renzo Piraccini crede che le Fiere fisiche non chiuderanno ma dovranno essere sempre… -