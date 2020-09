M5s, Piera Aiello lascia il movimento. "Alla prova dei fatti sceso a compromessi" (Di mercoledì 2 settembre 2020) "Non posso restare in un movimento che per anni ha ripetuto i concetti di: Onestà, Meritocrazia e Giustizia, ma che Alla prova dei fatti è sceso a compromessi , ha costruito cordate, ha attribuito ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : M5s Piera

Roma, 2 settembre 2020 - "Non posso restare in un Movimento che per anni ha ripetuto i concetti di: Onestà, Meritocrazia e Giustizia, ma che alla prova dei fatti è sceso a compromessi, ha costruito co ...ROMA,- «Mi dimetto dal Movimento 5 Stelle, che non mi rappresenta più, continuando la mia attività di parlamentare». Lo annuncia la deputata Piera Aiello in un lungo post su Fb in cui la parlamentare ...