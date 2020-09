Lutto nella Tv italiana, addio al conduttore dalla mente eccelsa (Di mercoledì 2 settembre 2020) MILANO - Il suo ricordo con le foto a fine articolo. È morto questa notte all'istituto dei Tumori di Milano lo storico dell'arte Philippe Daverio Lo ha reso noto la regista e direttrice del Franco Parenti Andree Ruth Shammah. Docente e saggista, ex assessore alla Cultura del Comune di Milano, aveva 70 anni. "Mi ha scritto suo fratello stamattina per dirmi che Philippe è mancato stanotte" ha detto Shammah all'Ansa. Nato il 17 ottobre 1949 a Mulhouse, in Alsazia, è stato anche assessore del Comune di Milano dal 1993 al 1997 nella giunta Formentini, con le deleghe alla Cultura, al Tempo Libero, all'Educazione e Relazioni Internazionali. Si è occupato della ricostruzione del Padiglione d'Arte Contemporanea distrutto a seguito dell'esplosione della bomba avvenuta in via Palestro il 27 luglio 1993. Philippe Daverio si è ... Leggi su howtodofor

