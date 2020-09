Luca Cavazza (Lega) accusato di induzione a prostituzione minorile: era in difesa dei bambini di Bibbiano (Di mercoledì 2 settembre 2020) Accuse pesanti per Luca Cavazza della Lega. Uno dei candidati del Carroccio in occasione della tornata elettorale in Emilia Romagna, a sostegno di Lucia Borgonzoni per la presidenza della regione ad inizio 2020, è finito di recente al centro di un’indagine dei Carabinieri di Bologna, che si è concretizzata coi domiciliari per l’uomo. Un’altra grana per il Carroccio, se vogliamo più grave rispetto a quella della polemica con Barilla di cui vi abbiamo parlato ieri. La premessa, però, è fondamentale, visto che sui social sono già partiti i processi nei confronti di questo esponente politico. Le accuse verso Luca Cavazza della Lega Come riporta Next Quotidiano, comunque, la situazione per Luca ... Leggi su bufale

