Luca Argentero, il tenero scatto lascia senza parole i fan: una gran commozione (Di mercoledì 2 settembre 2020) Luca Argentero ha caricato sul suo profilo un tenero scatto in cui rivolge una dolce dedica alla compagna e alla figlia Nina. Luca Argentero (fonte Instagram @LucaArgentero)È davvero un periodo d’oro per Luca Argentero che dopo la nascita della sua prima figlia Nina è più sereno che mai. L’attore da tempo desiderava mettere su famiglia e adesso con Cristina Marino il suo sogno si è realizzato. La coppia insieme alla bambina, nata a maggio, ha trascorso un’estate tranquilla tra la campagna e il mare cirocndandosi dell’affetto dei propri familiari e amici. Insomma vacanze piene d’amore e di serenità per i due che, come hanno dichiarato ... Leggi su chenews

giorgia_pinii : Myriam Catania ed è subito Luca Argentero che entra nella casa per parlare con lei. #GFVIP - Methamorphose30 : @eliscrivecose Secondo me anche la compagna di Luca Argentero fa la stessa cosa. Mi sento malee - panelelasalame : Myriam Catania cioè la ex moglie di Luca Argentero NON ME L'ASPETTAVO #GFVIP PREVEDO: - zazoomblog : L’ex moglie di Luca Argentero nella casa del Grande Fratello la scelta di Myriam Catania che sorprende (Foto) -… - iamiikaz : @loveturkyseries Per me resterà sempre la cornutara di Luca Argentero. Quanto soffriva quel povero cristo -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero Luca Argentero birichino. Si fa pizzicare con l'altra su TikTok Il Tempo Cristina Marino e Luca Argentero, la prima estate da genitori

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

Cristina Marino, foto con la figlia Nina: fisico mozzafiato post parto

Cristina Marino pubblica una foto insieme alla figlia Nina, nata dal suo amore con Luca Argentero e stupisce tutti: fisico top tre mesi dopo il parto. Cristina Marino pubblica una foto in cui ha tra l ...

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Cristina Marino pubblica una foto insieme alla figlia Nina, nata dal suo amore con Luca Argentero e stupisce tutti: fisico top tre mesi dopo il parto. Cristina Marino pubblica una foto in cui ha tra l ...