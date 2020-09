Lovecraft Country Sanctum: HBO lancia l'esclusiva esperienza social VR (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un'incredibile esperienza in realtà virtuale ispirata alla serie HBO Lovecraft Country, fruibile dal grande pubblico su YouTube Live. Per celebrare l'arrivo della serie tv Lovecraft Country, HBO ha annunciato il lancio di Lovecraft Country: Sanctum, una serie di eventi esclusivi in realtà virtuale che trasporteranno gli ospiti in un mondo ispirato dallo show. 100 influenti voci pre-selezionate sperimenteranno tre eventi che consistono in visioni immersive, escape room, istallazioni artistiche, puzzle e un concerto live, via Oculus Quest, tutto ispirato a Lovecraft Country. Gli eventi si terranno in simultanea sulla piattaforma social VR VRChat, che permetterà agli ospiti di parlare ... Leggi su movieplayer

Rayxaman : Marquei como visto Lovecraft Country - 1x1 - Sundown - bakedvick : Marquei como visto Lovecraft Country - 1x1 - Sundown - lea_sse : Marquei como visto Lovecraft Country - 1x1 - Sundown - CynicalCat_ : o ultimo ep de lovecraft country foi belissimo :'c - paxer89 : Non ho la minima idea di dove Lovecraft Country voglia andare a parare alla fine ma ogni episodio, preso nel suo si… -

Ultime Notizie dalla rete : Lovecraft Country «Lovecraft Country», tutto sulla nuova serie (già) cult HBO GQ Italia Lovecraft Country Sanctum: HBO lancia l'esclusiva esperienza social VR

100 influenti voci pre-selezionate sperimenteranno tre eventi che consistono in visioni immersive, escape room, istallazioni artistiche, puzzle e un concerto live, via Oculus Quest, tutto ispirato a L ...

Serial Killer di agosto 2020: le serie TV più calde del mese

Spettacoli e Cultura - Non è che le ho proprio viste fisicamente sotto l'ombrellone. Al massimo sotto l'Umbrella Academy. Ahahah, che battuta! Serie top del mese Lovecraft Country , stagione 1, episod ...

100 influenti voci pre-selezionate sperimenteranno tre eventi che consistono in visioni immersive, escape room, istallazioni artistiche, puzzle e un concerto live, via Oculus Quest, tutto ispirato a L ...Spettacoli e Cultura - Non è che le ho proprio viste fisicamente sotto l'ombrellone. Al massimo sotto l'Umbrella Academy. Ahahah, che battuta! Serie top del mese Lovecraft Country , stagione 1, episod ...