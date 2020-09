L’ottimismo di Gualtieri: «Dati migliori del previsto, ci sarà un forte rimbalzo del Pil nel terzo trimestre. Il Mes? Decideremo al momento opportuno» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (2 settembre)La stima annuale del Pil elaborata in precedenza dal governo «è stata fatta quando non si sapeva quanto sarebbe durato il lockdown: la nuova stima sarà peggio del -8% stimato, ma non così tanto. Tutti i previsori, che indicavano -11, -12, -13%, dicono che l’Italia fa meglio di quanto prevedevano». Così il ministro dell’economia Roberto Gualtieri intervistato ad Agorà Estate, fa il punto sull’attuale situazione economica del Paese in vista dell’autunno. La riforma fiscale, ha detto il ministro, punta a «proseguire sulla strada del taglio del cuneo fiscale per aumentare salari e stipendi», e vuole «realizzare l’innovazione dell’assegno unico, uno strumento più potente per sostenere la famiglia e la ... Leggi su open.online

