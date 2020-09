Los Angeles, la grande caccia all’uomo che vola con lo zaino a razzo (e non serve nemmeno la patente) (Di mercoledì 2 settembre 2020) I piloti di due aerei avvistano un misterioso individuo nell’aria con lo zaino jet. La nuova tecnologia senza regole (né patente) allarma gli esperti di sicurezza dei trasporti Leggi su corriere

eziomauro : Los Angeles, agenti uccidono afroamericano: le urla dei passanti e il corpo a terra - Corriere : Usa, l’incredibile allarme dal volo di linea: «C’è un uomo che vola su uno zaino a razzo» - Corriere : A Los Angeles la grande caccia all’uomo che vola con lo zaino a razzo (e non ha bisogno... - angiuoniluigi : RT @Corriere: «Torre di controllo, qui volo American Airlines 1997, siamo passati di fianco a un tizio con uno zaino-jet» - gb46290720 : RT @Corriere: «Torre di controllo, qui volo American Airlines 1997, siamo passati di fianco a un tizio con uno zaino-jet» -

Ultime Notizie dalla rete : Los Angeles

Dopo avere predicato per mesi contro Donald Trump perché non usava la mascherina, l’icona della sinistra americana buona e giusta Nancy Pelosi si è fatta pizzicare da una telecamera a circuito chiuso ...Andrà in onda questa sera la quattordicesima edizione del Seat Music Awards 2020 condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Appuntamento, dunque, da non perdere questa sera in prima serata alle 21: ...