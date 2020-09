Lorenza, i messaggi della ragazza di Lipari prima della morte: “Va sempre peggio” (Di mercoledì 2 settembre 2020) È andata alla guardia medica per due volte, è stata visitata da quattro medici diversi. Nessuno ha saputo salvarle la vita. Lorenza Famularo è morta a Lipari, a 23 anni, per un’embolia polmonare, come hanno evidenziato i medici legali. Sarebbe bastata una radiografia fatta in tempo per scongiurare il peggio, gliel’ha prescritta solo l’ultimo medico da cui è stata visitata. Ma ormai era troppo tardi. Sono parole affievolite dal dolore quella che la giovane ha rivolto ai parenti, con messaggi audio via Whatsapp, nei giorni del calvario: “Più tempo passa peggio è”, diceva. Il dolore diventava sempre più insopportabile: “Ho preso una pillola, mi sto coricando di schiena che ieri non potevo farlo. Ho dolore sulla spalla, come se avessi degli ... Leggi su italiasera

