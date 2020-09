L’Ordine dei Medici smentisce fake news: ‘Le mascherine non fanno male’. (Di mercoledì 2 settembre 2020) di Redazione. mascherine sì? mascherine no? fanno bene? fanno male? L’Ordine dei Medici smentisce le fake news: “Le mascherine non sono dannose per la salute. Non intrappolano Co2 e non causano danni al sistema immunitario”. A dimostrarlo potrebbe bastare anche il semplice dato che ogni anno, in Italia, vengono eseguiti più di tre milioni di … Leggi su freeskipper

