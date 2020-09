Lo Stato Sociale al cinema con il concerto in Piazza Maggiore a Bologna (Di mercoledì 2 settembre 2020) Lo Stato Sociale al cinema con il concerto che hanno tenuto nel 2018. La direzione della pellicola è di Paolo Santamaria, con la produzione di The Culture Business in collaborazione con Garrincha Dischi e The Factory. Il documentario sarà proiettato nei cinema a cominciare dal prossimo 17 settembre. Il racconto è quello del concerto che hanno tenuto a Bologna nel 2018, nella centrale Piazza Maggiore, che è anche la Piazza della loro città. Il documentario sarà aricchito da una serie di interviste e da materiale d’archivio con il quale si traccerà un ritratto del capoluogo emiliano. La musica del gruppo capitanato da Lodo Guenzi farà quindi da colonna ... Leggi su optimagazine

Viminale : Riciclaggio di proventi illeciti, controllo del territorio, consenso sociale. Le mafie approfittano di chi è in dif… - c_appendino : Ci siamo candidati per rendere Torino una Città più sostenibile, più verde, più pulita, più efficiente e più sicura… - RBcasting : 'La piazza della mia città - Bologna e Lo Stato Sociale' dal 17 settembre al cinema. Con Lo Stato Sociale e la part… - LuigiFaedo : 14) lo stato sociale, distutto la rete sociale di aiuto alle donne. E le donne, la maggior parte, questi partiti li… - stayhopee : Corea del Sud dovresti rivedere le tue priorità come Stato ed istituzione se durante una pandemia globale ti metti… -