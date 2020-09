Livio Berruti 60 anni dopo, eroe di uno sport romantico (Di mercoledì 2 settembre 2020) AGI - “Sono pronto per scendere in pista!”. È una simpatica battuta ad aprire l'intervista di Livio Berruti con l'AGI, sessanta anni dopo quella straordinaria e leggendaria impresa diventata uno dei fotogrammi più belli delle Olimpiadi di Roma e un momento epico per lo sport italiano. “Roma 1960 è stata la miglior impressione dello sport romantico, pieno di calore e umanità, proprio nello spirito di come era nato nell' Ottocento sulla via dell'imitazione della cultura del passato”, aggiunge oggi l'81enne ‘torinese volante' che il 3 settembre di sessant'anni fa nella finale olimpica dei 200 metri vinse in 20”5 battendo l'americano Lester Carney (20”6) e il francese Abdoulaye Sèye (20”7). Berruti fu il primo europeo ... Leggi su agi

