LIVE VOLLEY – Scandicci-Monza 3-3, quarti Supercoppa 2020: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Savino Del Bene Scandicci e Saugella Monza si sfidano nei quarti di finale della Supercoppa femminile 2020 di VOLLEY. Scandicci parte favorita contro le brianzole, che nel primo turno hanno faticato parecchio a regolare Cuneo, sconfitto solo al tie-break. Le toscane invece sono reduci dalla vittoria contro un Brescia molto combattivo nei primi due set e poi crollato nelle successive due frazioni di gioco. Le due squadre sono pronte a darsi battaglia in una gara secca che assegna il pass per la Final Four di Vicenza. L’appuntamento è alle ore 18:00 di mercoledì 2 settembre. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. FORMULA E DATE ... Leggi su sportface

099_OnE_ : RT @PowervolleyMI: ?? | ALLENAMENTO CONGIUNTO Siamo live sulla nostra pagina facebook per l'allenamento congiunto Allianz Powervolley Milan… - Omacchi_ranger : RT @PowervolleyMI: ?? | ALLENAMENTO CONGIUNTO Siamo live sulla nostra pagina facebook per l'allenamento congiunto Allianz Powervolley Milan… - Macypt11 : RT @PowervolleyMI: ??? | ALLENAMENTI CONGIUNTI Segui gli allenamenti congiunti live sulla nostra pagina facebook! Clicca mi piaci ed entra… - Macypt11 : RT @PowervolleyMI: ?? | ALLENAMENTO CONGIUNTO Siamo live sulla nostra pagina facebook per l'allenamento congiunto Allianz Powervolley Milan… - _saku_hana : RT @PowervolleyMI: ?? | ALLENAMENTO CONGIUNTO Siamo live sulla nostra pagina facebook per l'allenamento congiunto Allianz Powervolley Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE VOLLEY LIVE VOLLEY - Scandicci-Monza, quarti Supercoppa 2020: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) Sportface.it Supercoppa volley femminile, firmata ordinanza che vieta la vendita di bevande su vetro

Si avvicina il grande evento sportivo del 5 e del 6 settembre prossimi che porterà a far conoscere la città di Vicenza in 115 paesi del mondo attraverso le riprese tv della RAI e i giornalisti accredi ...

Settimana ricca di impegni per l'Allianz Powervolley

La formazione di coach Piazza tornerà in campo per altri tre allenamenti congiunti: il 02 settembre con la Nazionale italiana U20 Maschile, il 03 con Ravenna e sabato 05 con Piacenza. I tre test saran ...

Si avvicina il grande evento sportivo del 5 e del 6 settembre prossimi che porterà a far conoscere la città di Vicenza in 115 paesi del mondo attraverso le riprese tv della RAI e i giornalisti accredi ...La formazione di coach Piazza tornerà in campo per altri tre allenamenti congiunti: il 02 settembre con la Nazionale italiana U20 Maschile, il 03 con Ravenna e sabato 05 con Piacenza. I tre test saran ...