LIVE – Treviso-Trieste 60-66, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 2 settembre 2020) Seconda giornata del girone C della Supercoppa di Serie A1 2020. In campo scendono la De’Longhi Treviso e l’Allianz Pallacanestro Trieste. I giuliani fanno visita a Treviso dopo aver vinto un ottimo match al debutto contro Trento, al contrario i trevigiani si sono piegati a Venezia, favorita assoluta del girone alla vigilia. L’appuntamento è fissato per le ore 18.00 di mercoledì 2 settembre. Di seguito la DIRETTA testuale su Sportface. SEGUI IN DIRETTA TRENTO-VENEZIA (GIRONE C) IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 RISULTATI E CLASSIFICHE Supercoppa AGGIORNA LA DIRETTA Treviso-Trieste 60-66 32′ – Backdoor di ... Leggi su sportface

treviso_basket : RT @LegaBasketA: Al via l'ultimo quarto di gioco al PalaVerde con l'@AllianzPallTS che conduce sul @treviso_basket di 10 punti: 54-64 il pa… - LegaBasketA : Al via l'ultimo quarto di gioco al PalaVerde con l'@AllianzPallTS che conduce sul @treviso_basket di 10 punti: 54-6… - zazoomblog : LIVE – Treviso-Trieste 22-19 Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Trieste #22-19 #Supercoppa - uffstampaTv2000 : RT @TV2000it: #Italiainpreghiera: stasera #2settembre ore 21 su #TV2000 (Canale 28 - 157 Sky - Pagina Facebook TV2000) e InBlu Radio (https… - zazoomblog : LIVE – Treviso-Trieste 22-17 Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Trieste #22-17 #Supercoppa -