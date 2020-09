Lissone, sulla rotatoria pericolosa nuova segnaletica e luci rallenta traffico (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un intervento straordinario per garantire più sicurezza stradale, sia in orario diurno che notturno. L'Amministrazione ha disposto la tempestiva messa in opera di manutenzione sulla rotatoria stradale ... Leggi su ilgiorno

