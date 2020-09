Lipari, l’agonia di Lorenza Famularo: “Come se avessi degli aghi infilzati” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Continuano le indagini per la morte di Lorenza Famularo, avvenuta il 23 agosto a Lipari. La 22enne sarebbe deceduta a causa di un’embolia polmonare che non è stata diagnosticata, nonostante le numerose visite in ospedale e il controllo di diversi medici, almeno 4. Un gravissimo caso di malasanità, secondo i parenti della receptionist, per cui nell’isola delle Eolie è scoppiata la protesta. Contestazioni durissime per la grave mancanza di personale dell’ospedale hanno investito anche l’assessore regionale, oggi a Lipari. Lorenza, il dolore nei messaggi audio “Alla fine ho preso la pillola e mi sono andata a coricare di schiena. Fino a ieri non lo potevo fare“: voce affannata, sull’orlo delle lacrime. Questi gli ultimi audio in cui ... Leggi su thesocialpost

