Lionel Messi, il papà: “Difficile che resti al Barcellona. Guardiola? Non ci siamo parlati” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Difficile per mio figlio rimanere al Barcellona“. Risponde così Jorge Messi, padre e agente di Lionel Messi, a un giornalista che gli chiede del futuro del calciatore. Jorge Messi, incalzato dal cronista all’arrivo nella capitale della Catalogna, dice poi di non aver parlato con Guardiola. Il padre del sei volte pallone d’oro incontrerà il presidente del club, Josep Maria Bartomeu. L'articolo Lionel Messi, il papà: “Difficile che resti al Barcellona. Guardiola? Non ci siamo parlati” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

WinamaxSport : Guardiola à Lionel Messi : - marcoconterio : ???? Jorge #Messi è a Manchester per il trasferimento di Lionel Messi al #MCFC. @TuttoMercatoWeb - footmercato : Lionel Messi va prendre la parole ! - diehaber : Lionel Messi, Manchester City’de - _spunkie_ : @BetwayNigeria Lionel Messi #BETWAYTRIVIA -