Lione, Aulas chiede alla Ligue 1 danni per 117,7 milioni (Di mercoledì 2 settembre 2020) Aulas risarcimento Ligue 1 – Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha chiesto 117,7 milioni di euro alla Ligue 1 a titolo di risarcimento del danno che ritiene di aver subito in conseguenza allo stop del campionato, stabilito il 30 aprile 2020, due giorni dopo la decisione del governo. La decisione di fermare la Ligue … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

La prima grande squadra femminile di calcio

Non esiste nello sport una squadra dominante come il Lione, che ha appena vinto la sua quinta Champions League di fila e tratta le giocatrici come i giocatori Domenica scorsa il Lione ha vinto la sua ...

