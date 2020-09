L’intervista – Delia Paciello: “In politica con i miei valori: verità e trasparenza” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 8 minutiGiornalista televisiva, conduttrice radiofonica e firma de Il Mattino: oggi Delia Paciello ha scelto di scendere in campo al fianco di Vincenzo De Luca alle elezioni regionali. Una decisione “last minute”, che ha sorpreso anche coloro che l’hanno seguita nel suo programma sportivo, Delietta Gol. Ma in realtà le sue idee politiche sono ben chiare e dopo aver seguito la comunicazione della lista Fare Democratico ha deciso di uscire allo scoperto e accettare l’invito del governatore uscente. Delia, come è nata questa avventura? “Innanzitutto sono onorata per la stima dimostrata da De Luca e da Giuseppe Romano, presidente Asi e Cise. Seguo da tempo il progetto di Fare Democratico al quale collaboro già da un po’ dietro le ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : L’intervista Delia Il Partito Democratico sancataldese: "Dalla Lega in giunta regionale alle dichiarazioni di Pagano, è il fallimento della Sicilia" SeguoNews