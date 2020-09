L'infettivologo di Bassetti: 'Basta bollettini di guerra, torniamo alla normalità' (Di mercoledì 2 settembre 2020) "Con mascherine e distanziamento si può tornare alla normalità. Questo è il messaggio che deve venire dalla medicina oggi: torniamo a vivere con delle precauzioni. Non possiamo continuare a dare ogni ... Leggi su globalist

