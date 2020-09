L’inchiesta di TPI sui vaccini influenzali in Lombardia: “Sono in ritardo e distribuiti male” (Di mercoledì 2 settembre 2020) In quell’autentico campo di battaglia politica che è diventata la Lombardia nell’epoca del Covid-19, anche i tradizionali vaccini influenzali sono oggetto di polemica. E non senza ragioni. Nei giorni scorsi, i ritardi della Regione negli approvvigionamenti erano stati stigmatizzati sia dalla consigliera regionale del PD Carmela Rozza, sia dall’infettivologo del Sacco Massimo Galli. Di tutta risposta, l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha ribadito che la campagna vaccinale inizierà a ottobre e con un numero di dosi dell’80 per cento superiore agli scorsi anni. Contattata da TPI, Rozza ribadisce che nulla ad oggi è cambiato e che “la Lombardia è partita in grave ritardo e ha sbagliato quantitativi e prezzi delle prime gare. Inoltre, non ... Leggi su tpi

elenamascia01 : Oggi lo dice TPI, premiato per la migliore inchiesta sulla mappa dei contagi in Lombardia: Luca Telese 'Ciononostan… -

Ultime Notizie dalla rete : L’inchiesta TPI La Cina come Black Mirror: entro il 2020 introdurrà un punteggio sociale TPI