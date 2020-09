Liguria, appello dell’ordine dei Medici: rinviare di 10 giorni la riapertura delle scuole (Di mercoledì 2 settembre 2020) Anche perché «in questi 10 giorni quelli effettivi di lezioni scolastiche non sarebbero più di 3 o 4» Leggi su ilsecoloxix

AnsaLiguria : 'Appello', discriminatorie ordinanze anti-Ebola di Alassio e Carcare. I sindaci volevano allontanare stranieri senz… - sulsitodisimone : RT @LiguriaNotizie: L’appello per il maremmano Leela con seri problemi agli arti posteriori - PatriziaOrlan11 : RT @LiguriaNotizie: L’appello per il maremmano Leela con seri problemi agli arti posteriori - DaniMoni72 : RT @LiguriaNotizie: L’appello per il maremmano Leela con seri problemi agli arti posteriori - LiguriaNotizie : L’appello per il maremmano Leela con seri problemi agli arti posteriori -