Libano, 80mila bambini sfollati dopo l'esplosione del 4 agosto (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Ottantamila bambini sfollati, molti dei quali sotto shock. L’esplosione avvenuta a Beirut lo scorso 4 agosto non ha risparmiato le vittime più vulnerabili: bimbi e ragazzi, che hanno perso la casa, i loro libri e i giochi, in molti casi anche un familiare, un amico, un insegnante”. E’ quanto si legge in una nota di Sos Villaggi dei bambini, che opera in Libano da quasi 60 anni. A Beirut l’Organizzazione è attrezzata per fornire tutto il supporto necessario alla tutela di minorenni e famiglie. Ma è necessario il sostegno di tutti.Arsanios Dirani, Presidente di Sos Villaggi dei bambini Libano, racconta: “a Beirut abbiamo vissuto la guerra civile, le battaglie di strada e le bombe. Ma ... Leggi su huffingtonpost

