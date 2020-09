Lexus - Il brand è Auto ufficiale alla Mostra del Cinema di Venezia per il quarto anno di fila (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Lexus è per il quarto anno consecutivo Auto ufficiale alla Mostra internazionale darte Cinematografica La Biennale di Venezia. Levento, giunto alla sua 77esima edizione, si è aperto il 2 settembre 2020 al Lido e terminerà il prossimo 12 settembre.Doppia anteprima. La Mostra del Cinema di Venezia costituisce loccasione per presentare, in anteprima nazionale, due modelli come la nuova UX 300e, prima elettrica del marchio nipponico, e la LC Convertible, la lussuosa scoperta svelata lo scorso novembre al Salone di Los Angeles. In qualità di Auto ufficiale, la Lexus accompagnerà i vari ... Leggi su quattroruote

Il brand automobilistico giapponese è in procinto di assicurarsi i marchi “LBX” e “Lexus LBX“. La documentazione per la richiesta è già stata presentata in Europa il 5 agosto, così come in Svizzera e ...

