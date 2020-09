L’ex moglie di Luca Argentero al GF Vip | Myriam Catania conquista Signorini (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il nome ‘bomba’ della quinta edizione del Grande Fratello Vip è quello della ex moglie di Luca Argentero, la doppiatrice Myriam Catania. Nelle anticipazioni fornite dal settimanale ‘DiPiù’ sui nomi dei vip del cast del Grande Fratello, compare anche quello della ex moglie di Luca Argentero. Una rivelazione bomba che, se confermata, porterà la doppiatrice … L'articolo L’ex moglie di Luca Argentero al GF Vip Myriam Catania conquista Signorini proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Lucyluciana94 : @l_honestly Ti credo Lory. E la seconda persona a cui mi riferisco, è mia cognata, la ex moglie di mio fratello. Mi… - la_psicocosa : @LaFede_C Un altro è l’orrido ex di una mia amica, si sono lasciati dopo 14 anni e lui neanche un anno dopo si è sp… - panelelasalame : Myriam Catania cioè la ex moglie di Luca Argentero NON ME L'ASPETTAVO #GFVIP PREVEDO: - cocochanel8996 : Quella cogliona dell’ex moglie era al funerale l’altro gg avrei voluto insultarla e dirgliene così tanto che ci ha… - dearpatjencee : @jwithoutshame anche io mi do sempre questa giustificazione HAGGAHA, perchè alla fine è anche normale non voler ved… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex moglie Brad Pitt, il matrimonio «aperto» di Nicole Poturalski: «Primo incontro nel ristorante del marito» Corriere della Sera