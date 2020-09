L’ex gieffina licenziata da Radio Kiss Kiss: “Colpa delle mie opinoni sul Covid-19” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Daniela Martani, il suo contratto a Radio Kiss Kiss non è stato rinnovato, colpa delle sue opinioni sul Covid? La Radio smentisce: ecco cosa sta succedendo. Daniela Martani Fonte Foto: Instagram @danielamartaniL’ex concorrente del Grande Fratello, nota per abbandonato la casa più spiata d’Italia per difendere il suo lavoro ad Altalia, è finita nei guai. Stando a quando scritto in u lungo post su Instagram, Daniela Martani ha perso il lavoro a causa delle sue opinioni su Covid. Negli ultimi mesi è stata spesso al centro della cronaca a causa delle sue idee in merito, ad agosto ha bloccato un traghetto rifiutando di indossare ... Leggi su chenews

emillyele : RT @ultimenotizie: L'ex gieffina, @DanielaMartani, via da @RadioKissKiss: 'per aver espresso opinioni personali sui social in merito alla d… - ultimenotizie : L'ex gieffina, @DanielaMartani, via da @RadioKissKiss: 'per aver espresso opinioni personali sui social in merito a… - zazoomblog : Nuovo amore per l’ex gieffina. Pubblica questa foto e presenta a tutti il fidanzato - #Nuovo #amore #gieffina.… - zazoomblog : Nuovo amore per l’ex gieffina. Pubblica questa foto e presenta a tutti il fidanzato - #Nuovo #amore #gieffina.… -

