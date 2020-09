L'esperto: "Vi spiego perché il Citrobacter è così pericoloso per i neonati" (Di mercoledì 2 settembre 2020) AGI - "Seppur rari, i Citrobacter rappresentano una famiglia di batteri potenzialmente molto dannosi". Lo ha detto all'AGI Roberto Cauda, ordinario di Malattie infettive all'Università Cattolica e direttore dell'Unità di malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma, in relazione alla diffusione del "batterio killer" presso l'ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento, di Verona, dove sono stati registrati più di 96 casi di contagio e 4 decessi provocati da Citrobacter nel reparto di neonatologia. "Questa famiglia di batteri - spiega Cauda - si declina in diverse specie, è stato definito per la prima volta nel 1932 da Werkman e Gillen. I Citrobacter in generale possono provocare diverse malattie, alcune, soprattutto negli adulti, interessano le vie respiratorie o il tratto urinario, ma nei neonati possono ... Leggi su agi

