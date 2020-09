Leonardo Fabbri e la nuova generazione di lanciatori italiani (Di mercoledì 2 settembre 2020) AGI - Nell'atletica leggera italiana c'è una nuova generazione che sta crescendo: quella dei lanciatori. Riposte ormai nelle librerie le imprese dei grandi lanciatori del secolo scorso, da Adolfo Consolini fino ad arrivare ad Alessandro Andrei a metà degli anni '80 con qualche acuto negli anni 2000 (vedasi Nicola Vizzoni, argento olimpico nel 2000 a Sydney), gli italiani di Padova hanno fatto emergere il lavoro silenzioso di quel settore che in Italia gode di un'antica tradizione. Crescita esponenziale per Leonardo Fabbri che ha scagliato la sfera da 7,250 chilogrammi nel getto del peso a 21,99 metri. Si tratta di una misura mostruosa, la migliore di sempre in Italia dall'agosto di 33 anni fa quando a Viareggio, Alessandro Andrei, campione ... Leggi su agi

AndySportNews : #Atletica Grandissima prestazione di Leonardo #Fabbri a #Padova ha lanciato il peso 21.99 m miglior lancio dal 19… - OA_Sport : Atletica, Campionati Italiani 2020. Leonardo Fabbri la superstar di una edizione senza troppi acuti - mennuni_luca : RT @atleticaitalia: #atletica ??'Tutto perfetto! Il 21,99 me lo sarei aspettato in carriera, ma non quest'anno'. Fenomenale il pesista azzur… - AtletidItalia : RT @Coninews: Sempre più grande! ?? Agli Assoluti di Padova Leonardo #Fabbri fa un altro passo verso i giganti del peso. Il suo fenomenale… - fabrileoni : RT @ItaliaTeam_it: STRATOSFERICO! ?? Agli #Assoluti2020 di Padova Leonardo #Fabbri si prende il titolo italiano nel getto del peso con un f…

31/08/2020 - Trentatré anni dopo, un pesista italiano si avvicina allo storico record di Alessandro Andrei. È Leonardo Fabbri l'autore del secondo lancio italiano di tutti i tempi (secondo lo era già ...

