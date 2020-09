L’emergenza sanitaria è finita! Ora si pensa ad un governo di larghe intese a guida Mario Draghi per uscire velocemente dal “delirio pandemico” (Di mercoledì 2 settembre 2020) «La “pandemia” è finita, andate in pace… diritti nelle fauci di Mario Draghi!». Per chi sa cogliere e interpretare correttamente il significato ed i segnali di un repentino e sorprendente cambio di rotta di una consistente parte della stampa italiana iniziato a partire dagli ultimi giorni di Agosto, pare essere proprio questo il messaggio che viene oggi trasmesso agli Italiani.Dopo settimane di terrorismo psicologico alimentato ad arte dal governo Conte e dalla sua torbida corte di nani e ballerine, anche e soprattutto attraverso la grancassa di risonanza dei media compiacenti, e le sparate televisive di personaggi di squallore come i sedicenti “virologi” Andrea Crisanti e Walter Ricciardi, pare proprio che il vento sia cambiato. O che, comunque, qualcuno abbia deciso che dovesse ... Leggi su databaseitalia

La7tv : #omnibus L'europarlamentare M5S @ignaziocorrao contro la gestione delle regioni in alcuni momenti dell'emergenza sa… - Poiana46 : RT @sono_farmaci: L'emergenza sanitaria in Italia esiste e si chiama: TAGLIO. Hanno tagliato 37 miliardi di euro in 10 anni. In ospedale… - RobertoCastaldi : RT @Daniele_Manca: Cartelle esattoriali Covid, nuova proroga sospensione: sono circa 9 milioni le cartelle esattoriali sospese senza essere… - ClaudiaBuongi : RT @Informa_Press: ?La pandemia ha cambiato davvero il mondo del lavoro. ?Quali sono i lavori più richiesti dopo l'emergenza sanitaria? ?A… - EURybor : RT @sono_farmaci: L'emergenza sanitaria in Italia esiste e si chiama: TAGLIO. Hanno tagliato 37 miliardi di euro in 10 anni. In ospedale… -

