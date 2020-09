L’emergenza ambientale non è finita. E l’Italia tra le zone dove l’impatto sarà peggiore (Di mercoledì 2 settembre 2020) La climatologa Elisa Palazzi al Festival di Camogli a settembre: «Bisogna parlarne, non solo nelle scuole. La crisi climatica come il rischio di diffusione di un virus globale sono allarmi segnalati dalla comunità scientifica da decenni, ma entrambi sono stati trascurati». Leggi su espresso.repubblica

A_LisaCorrado : RT @Novamont: ?#Savethedate???? La nostra AD Catia Bastioli partecipa il 3/09 all'evento 'Ripartire bene: La #sostenibilità e l’innovazione c… - Kyoto_Club : RT @Novamont: ?#Savethedate???? La nostra AD Catia Bastioli partecipa il 3/09 all'evento 'Ripartire bene: La #sostenibilità e l’innovazione c… - PlasticaVerde : RT @Novamont: ?#Savethedate???? La nostra AD Catia Bastioli partecipa il 3/09 all'evento 'Ripartire bene: La #sostenibilità e l’innovazione c… - materbi : RT @Novamont: ?#Savethedate???? La nostra AD Catia Bastioli partecipa il 3/09 all'evento 'Ripartire bene: La #sostenibilità e l’innovazione c… - SrlMancini : RT @Novamont: ?#Savethedate???? La nostra AD Catia Bastioli partecipa il 3/09 all'evento 'Ripartire bene: La #sostenibilità e l’innovazione c… -

Ultime Notizie dalla rete : L’emergenza ambientale Mauritius, stato di emergenza per la «marea nera» Corriere della Sera