Lega | protesta sotto Palazzo Chigi | “Stop all’invasione dei migranti”

I parlamentari della Lega "assediano" Palazzo Chigi in protesta: "Stop invasione migranti", si legge nei loro cartelli. E sulle loro magliette: "Processate anche me – Io sto con Salvini". L'intento, spiegano, è dare supporto alla Regione Sicilia e cercare un dialogo con il premier Conte. Sono scesi oggi in piazza, i parlamentari della Lega

