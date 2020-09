L’edicolante risponde al ragazzo: “Con la maglietta ‘Odio Napoli’ non ti servirò mai” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDopo aver ascoltato la versione del ragazzo che indossava la maglietta “Odio Napoli”, le Iene hanno intervistato anche Carlo, l’edicolante napoletano che si è rifiutato di servirlo per quella maglietta razzista. “Lo vedo arrivare con questa maglietta ormai famosa, – spiega ai microfoni de Le Iene – con su scritto ‘Odio Napoli’ e io con tutta la calma e l’educazione gli dico ‘non ti giudico ma mi rifiuto di servirti con questa maglietta, non ce la faccio’. Io sono napoletano ma mi avrebbe dato fastidio anche una maglietta con ‘Odio Varese’ o ‘Odio Venezia’… Lui allora si impunta e mi dice ‘io resto qua’ e così io mi sposto ... Leggi su anteprima24

