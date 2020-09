Lecco scatenato: dal Brescia arrivano Ausanio e Moja, dal Virtus Francavilla Ronci (Di mercoledì 2 settembre 2020) E’ un Lecco scatenato sul mercato. Detto dei colpi di ieri, la società lombarda ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante classe 2002, ex Virtus Francavilla, Antonio Ronci. Ma non è finita in quanto i blu celesti hanno prelevato dal Brescia i giovani Yitay Ausanio e Luka Moja. Di seguito il comunicato: Calcio Lecco 1912 comunica di aver ingaggiato Antonio Ronci. Antonio è un attaccante centrale che nasce il 27/8/2002 ad Anzio (RM) e cresce nelle giovanili della squadra della sua città, con cui esordisce in Serie D. Nella stagione 2018/19 si trasferisce alla Sambenedettese, dove rimane fino a dicembre scorso, quando viene prelevato ... Leggi su alfredopedulla

Valmadrera (Lecco), 24 agosto 2020 - La misteriosa mattanza di germani sul lago di Como e lungo l’Adda sembra non avere mai fine. Anche ieri i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Provinciale h ...

Accoltellamento a Colico, grave un uomo di 39 anni

COLICO – Un uomo di 39 anni è finito all’ospedale in gravissime condizioni dopo essere stato accoltellato. Il violento episodio è avvenuto questa sera, venerdì, alle 19 circa a Colico in una pizzeria ...

