Lecco: ruba orologio da 20mila euro, denunciata (Di mercoledì 2 settembre 2020) Milano, 2 set. (Adnkronos) - Ha sfilato dal polso di un uomo di 66 anni nel centro di Lecco un orologio Rolex del valore di 20mila euro. Poi è salita a bordo dell'auto di un complice ed è fuggita. Una donna di 25 anni, cittadina rumena, è stata identificata dalla polizia e denunciata con l'accusa di rapina. Il 12 agosto scorso la donna, incinta, ha avvicinato l'uomo, chiedendo indicazioni stradali, poi gli si è avvicinata e gli ha sfilato l'orologio dal polso. La 25enne, con vari precedenti di polizia per reati analoghi commessi in tutto il Nord Italia, è stata però identificata e denunciata. Leggi su iltempo

mixtutto : Lecco, 25enne incinta avvicina in strada un 66enne e gli ruba il Rolex: denunciata - Ultron65 : RT @Ultron65: Lecco, marocchino ruba al centro commerciale. Arrestato. - Ultron65 : Lecco, marocchino ruba al centro commerciale. Arrestato. - infoitinterno : Lecco. Ruba un profumo e una felpa, arrestato dalla polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Lecco ruba

LECCO – “Scusi mi sa dire dove è via…” una banale scusa, sufficiente per avvicinarsi al malcapitato e derubarlo dell’orologio Rolex che aveva al polso: è successo lo scorso 12 agosto in centro Lecco, ...Una donna incinta ha sfilato il prezioso orologio dal polso di un anziano lecchese. Il 12 agosto un uomo 66enne, mentre stava camminando in via Cattaneo di Lecco, veniva avvicinato da una donna strani ...