L'azione da bullo di Haftar all'indomani della visita di Di Maio (Di mercoledì 2 settembre 2020) I più critici la vedono come una specie di ritorsione. Alla Farnesina provano a ridimensionare l'allarmismo, parlando di "una coincidenza", ché del resto di fatti simili ne sono accaduti anche in passato. La verità sta forse nel mezzo. Ma di certo, il sequestro di due pescherecci di Mazara del Vallo Leggi su ilfoglio

ilfoglio_it : Il sequestro dei due pescherecci italiani dimostra il nervosismo del generale, che non vuole rinunciare ai 10 mila… - giuliocolecchia : @miminoadc @BimbiMeb 4/ Di qui quel 'bullo' che ti ha turbato e che, in fin dei conti e solo un richiamo, concedime… -

Ultime Notizie dalla rete : azione bullo

Il Foglio

La situazione è diventata insostenibile e pure pericolosa- queste le parole di un genitore che abita accanto all'area giochi di via Paludetti situata tra le case della recente lottizzazione prospicien ...Capelli scompigliati, fascino da vendere – tanto da essere stato nominato come uomo più bello del mondo lo scorso febbraio – e look da ‘finto’ trasandato, Robert Pattinson è l’idolo delle fan di tutte ...