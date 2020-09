Lavoro, quante imprese valutano riduzione personale? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Già prima che la pandemia esplodesse era senza dubbio il Lavoro una delle tematiche maggiormente all’attenzione, in cima all’agenda di tutti i Governi. In debito di ossigeno ormai da anni, non è mistero che il mercato del Lavoro è ancora più in sofferenza in scia alla crisi scaturita dal coronavirus. Che succederà da qui al prossimo futuro? Secondo quanto rivela l’indagine dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su un campione di aziende a livello nazionale in riferimenti agli ultimi dati Istat sul Lavoro a luglio che indicano la perdita di 556mila posti di Lavoro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il 35% delle imprese valuta una riduzione del personale con un peggioramento delle conseguenze ... Leggi su quifinanza

Secondo Ugo De Siervo ridurre i parlamentari può snellire il lavoro legislativo purché si cambino i regolamenti. Nessun vulnus alla rappresentanza Continua il dibattito sul taglio dei parlamentari, og ...

Aosta - Possono presentare da oggi domanda imprese e dei liberi professionisti valdostani che abbiano riportato una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 40% nel trimestre giugno- ...

