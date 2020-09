Lavoratori impegnati nella sanificazione degli ospedali, si allontana lo spettro del licenziamento (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Si allontana lo spettro dei tagli a danno dei 75 Lavoratori ad oggi impegnati nella pulizia e sanificazione degli ospedali di Ariano Irpino, Sant’Angelo dei Lombardi e Bisaccia. Dopo un primo incontro tra i sindacati di categoria Uil, Cisl e Cgil e la GSI che per conto dell’Asl gestisce l’appalto, il confronto si è spostato presso gli uffici dell’Azienda Sanitaria in via degli Imbimbo ad Avellino. Il direttore generale Morgante ha ascoltato le richieste e convocato i tecnici per trovare una adeguata soluzione amministrativa. La GSI si è detta disponibile ad attendere . “Siamo certo che le ragioni dei Lavoratori ... Leggi su anteprima24

