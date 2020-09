Latina, arriva lo skate-park al Parco Falcone Borsellino, Coletta: ‘Tanti giovani ci avevano chiesto quest’opera’ (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Giunta Comunale ha approvato nella seduta odierna la delibera di indirizzo per la realizzazione di un’area “skate-park” all’interno del Parco Falcone Borsellino. L’opera si farà nel sito della dismessa pista di pattinaggio a rotelle per una spesa complessiva di 150mila euro. «Latina è una città giovane e con i giovani abbiamo sempre avuto un intenso dialogo – commenta il Sindaco Damiano Coletta –. Erano state tante le sollecitazioni ricevute per la realizzazione di uno skate-park, uno spazio sicuro dedicato a tutti coloro che praticano questa attività. E infatti era da tempo che ci stavamo lavorando, abbiamo anche incontrato diversi esperti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Coronavirus: in provincia quattro nuovi contagi, 125 in tutto il Lazio

Sono risultati in lieve calo nella giornata di ieri, 1° settembre, i tamponi positivi in provincia di Latina e nel Lazio. Sul territorio pontino in particolare sono quattro i nuovi pazienti riportati ...

Tiziano Ferro, dopo la morte del cane Beau arriva Jake: «Ecco come ha deciso di venire a casa nostra»

«Dovevamo dare un senso alla scomparsa di Beau», e a casa di Tiziano Ferro arriva Jake. Il cantante originario di Latina, dopo la morte del suo cane, colpito da un'improvvisa emorragia interna, ha acc ...

