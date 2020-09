L’artista ha ammazzato la compagna: il museo toglie la sua opera dalla mostra (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’opera di un artista colpevole di femminicidio non deve essere esposta in una mostra. È questa la conclusione a cui sono arrivati al museo Palazzo Grassi della Fondazione Pinault rispetto all’installazione “Don’t let the darkness eat you up” (Non farti divorare dall’oscurità), realizzata per Venezia da Saul Fletcher. Leggi anche › Turchia, la studentessa uccisa scatena la rivolta social contro i femminicidi › Femminicidio: un video shock scuote il Brasile. Ma è solo un caso fra tanti. E da noi? Femminicidio: l’artista omicida-suicida Un caso destinato a far discutere, quello della ... Leggi su iodonna

L’artista ammazzato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : L’artista ammazzato