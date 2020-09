L’analisi: “Nel terzo trimestre ampio recupero del pil grazie a consumi delle famiglie e turismo. Per l’inverno prospettive incerte” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dopo il crollo del secondo trimestre, nel periodo luglio-settembre l’economia italiana rimbalzerà a doppia cifra. Anche se il livello del prodotto interno lordo resterà più basso rispetto a prima della pandemia e la strada da fare per recuperare il divario è molto lunga. Sono le stime di Istat e Ref Ricerche, che confermano la ripresa in corso pur con molti timori per l’autunno e le eventuali nuove misure restrittive per limitare i contagi. Ref – una delle quattro società di analisi che l’Ufficio parlamentare di bilancio utilizza come punto di riferimento per le proprie previsioni – nel suo ultimo documento sulla congiuntura attesta come il secondo trimestre sia stato senza dubbio “il momento peggiore per la nostra economia“, con un “collasso ... Leggi su ilfattoquotidiano

